ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث وسط إشارة إلى تعافي الطلب

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل/ نيسان في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في أبريل/ نيسان، مما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس/ آذار، فيما توقع استطلاع أجرته "رويترز" زيادة 0.2%.

وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى إيكونوميست إنتليغنس يونيت "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصا على الخدمات".

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7% في أبريل/ نيسان مقارنة مع 0.6% في مارس/ آذار.

ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8% في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

وقال بنك الصين المركزي أمس الجمعة إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعما للتعافي الاقتصادي.

ويرى كثير من المحللين أن هدف النمو الاقتصادي للصين البالغ نحو 5% في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه من دون المزيد من دعم السياسات.