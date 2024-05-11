السعودية تقدم حوافز مالية لـ 490 مصنعا ضمن برنامج مصانع المستقبل

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قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي البدر فودة، إنه تم تقديم حوافز لأكثر من 490 مصنعاً من خلال هذه المبادرات والبرامج من خلال عدة مبادرات وبرامج ضمن برنامج مصانع المستقبل يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة ومؤتمتة.

وأوضح فودة في بيان لوزارة الصناعة، اليوم السبت، أن فعّالية برنامج مصانع المستقبل التي أقيمت ضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، تهدف إلى تسليط الضوء على الخطى الثابتة والمتسارعة التي يخطوها القطاع الصناعي بالمملكة، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نحو تحويل القطاع الصناعي إلى مصانع متقدمة، تطبّق تقنيات وممارسات التصنيع الحديث لتحقيق المستهدفات الاستثمارية للمصنع والمستهدفات الوطنية، متمثلة بالاستراتيجية الوطنية الصناعية.

وأضاف أن المصنع ضمن البرنامج يبدأ رحلته في التحول بالتقييم الذاتي، ومن ثم التقييم المدقق عبر مقيم معتمد، ومن ثم تطوير وتنفيذ خطة التحول، لتحقيق المستوى المستهدف.

وأطلقت منظومة الصناعة أعضاء برنامج مصانع المستقبل عدداً من المبادرات التحفيزية، ومنها: منح مالية تغطي تكلفة عمل التقييم المدقق وتطوير خطط التحول للمصانع، ومنح مالية تغطي تكلفة البرمجيات مثل أنظمة إدارة الموارد (ERP)، وأنظمة إدارة المرافق والمباني، والحلول الرقمية وغيرها، ومنح مالية تغطي جزءاً من تكلفة التحول، وذلك لشراء الآلات والمعدات اللازمة للأتمتة ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل في المصنع، ولرفع مستوى القدرات البشرية التي تقود رحلة التحول في مصانعنا الوطنية، حيث ساهم البرنامج في ربط أكثر من 1200 متدرب بالبرامج التدريبية لممارسات التصنيع الحديثة، التي تقدمها المنظومة الصناعية والجهات الحكومية.

وأسهمت هذه الجهود في حصول المملكة على المركز الأول في عدد تقييمات مستوى النضج في تبني التقنيات المتقدمة، التي تم عقدها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال عقدْ التقييم المدقق لأكثر من 700 مصنع، طَور منها 370 مصنعاً لخطط التحول، وحقق منها ما يقرب من 150 مصنعاً للمستوى المستهدف لبرنامج مصانع المستقبل حتى تاريخ اليوم.