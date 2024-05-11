روسيا تعد اتفاقيات تجارة حرة مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا

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أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء والمرشح لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة ميخائيل ميشوستين، عن نية حكومته إعداد اتفاقيات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الشرق الأوسط إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وقال ميشوستين خلال كلمته في مجلس الدوما الذي ينظر في ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة: "ينصب تركيزنا الرئيسي على خلق الظروف المواتية للتفاعل مع الدول الصديقة في إطار دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس".

وأضاف "سنقوم بإعداد اتفاقيات التجارة الحرة مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوسيع التعاون الصناعي والعلمي الفني، وإطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة جديدة"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي أنه سيتم تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك توسيع عبور البضائع عبر الممرات الدولية من أجل تحقيق هذا الغرض.

في وقت لاحق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة.