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سيارات مستورد مصر (تعبيرية)
سيارات مستورد مصر (تعبيرية)
اقتصاد مصر

وزيرة الهجرة: رد فرق الوديعة لـ2474 طلبا ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك

دبي - العربية.نت
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أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، الحرص على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وذكرت الوزيرة، في بيان، أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبا للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، وسيتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر.

وأضافت جندي أن الطلبات غير مستوفية المستندات أو التي بها أخطاء فنية، تم إرسالها إلى وزارة الاتصالات وجارٍ التنسيق معهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشاكل والموافقة عليها.

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وحول الموقف المالي لبعض الطلبات، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 144 طلبا، بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتهم وإرسالهم إلى البنك الأهلي للتنفيذ، بجانب 295 طلبا بانتظار تحويل البنك الأهلي، ويتم مراجعتهم مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة.

وتسمح المبادرة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، شريطة تحويل وديعة بالدولار تعادل قيمة الرسوم والضرائب في حساب حكومي لمدة خمس سنوات دون فوائد، على أن يتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.

وأطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة العام الماضي بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة في ظل شح العملات الأجنبية الذي تعاني منه البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكلفة السلع المستوردة.

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