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وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أثناء مشاركته بمنتدى الحدود الشماليه
وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي
اقتصاد السعودية

وزير التجارة: السعودية تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تايلاند

المملكة تستهدف تعزيز الصادرات والواردات بين الشركات

دبي - العربية.نت
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أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين السعودية ومملكة تايلاند، خاصة في ظل ما شهدته العلاقات من تطورات ملحوظة في كافة المجالات، وسعي البلدين إلى تعزيزها من خلال الزيارات وإقامة المنتديات والمعارض والمؤتمرات خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير في ختام زيارته لتايلاند، خلال الفترة 8 - 10 مايو 2024م، إن تايلاند تمتلك إمكانات في مجالات متعددة مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك للاستفادة من كافة الإمكانيات والفرص الواعدة في البلدين.

وقال إن المملكة تؤمن بأهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلاند، وتسعى إلى تعزيز الصادرات والواردات بين الشركات، وتذليل العقبات وتسهيل كافة الإجراءات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وخلال الزيارة، وقَّعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة.

وقام القصبي، بزيارات ميدانية إلى مقر شركة دوسيت للخدمات الطبية، والمصنع التايلندي لصناعة قطع أجزاء السيارات، ومقر شركة ماينور الدولية للضيافة، وشركة عالم الأصول العقارية، واطلع على التجارب الناجحة للاستفادة منها في المجالات الطبية والصناعية، والفندقية، والعقارية، وغيرها.

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