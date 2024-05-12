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شعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"
اقتصاد السعودية

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض.. تناقش 3 موضوعات و8 محاور رئيسية

من بينها الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي

دبي - العربية.نت
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من المنتظر أن تنعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض في نسختها الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 9 ربيع الأول 1446هـ الموافق من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

"سدايا" تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض سبتمبر المقبل

وستناقش أعمال القمة في نسختها الثالثة جملة من الموضوعات تشمل:

- الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

- نقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي.

- أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال.

ويتفرع منها محاور تتركز على:

- الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي.

- العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي.

- قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي.

- العلاقة بين البيانات والتطبيقات.

- الذكاء الاصطناعي التوليدي.

- أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

- المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي.

- الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

ودعا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، كبار المتخصّصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وصنّاع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات من مختلف دول العالم إلى المشاركة في هذه القمة لتقديم الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع الأطر العامة التي تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يحقق الفائدة المرجوة منها وإيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذه التقنيات، كما دعا المهتمين بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والمبتكرين إلى حضور أعمال القمة التي ستنعكس مُخرجاتها إيجابًا على المستوى المحلي للمملكة والمستوى الدولي انطلاقًا من تعزيز الدور الفاعل للمملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بُما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية جمعاء.

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