"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأشارت الوكالة إلى سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام والدعم الدولي.

وقالت الوكالة إنه مع استمرار الحرب في غزة، زادت المخاطر الجيوسياسية مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأعمال العدائية المباشرة، وإن تم احتواؤها، بين إسرائيل وإيران، نقلاً عن صحيفة "الغد" الأردنية.

وأضافت فيتش أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.

وتشير فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والحروب في دول المجاورة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.

وأضافت أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.