اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأردن (رويترز) اقتصاد مناسبة
من العاصمة الأردنية عمان (رويترز)
اقتصاد الأردن

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

ليبقى عند مستوى "-BB"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأشارت الوكالة إلى سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام والدعم الدولي.

وقالت الوكالة إنه مع استمرار الحرب في غزة، زادت المخاطر الجيوسياسية مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والأعمال العدائية المباشرة، وإن تم احتواؤها، بين إسرائيل وإيران، نقلاً عن صحيفة "الغد" الأردنية.

بورصة الكويت ترتفع بأكثر من 2% في أول رد فعل بعد حل مجلس الأمة أسواق المال بورصة الكويت بورصة الكويت ترتفع بأكثر من 2% في أول رد فعل بعد حل مجلس الأمة

وأضافت فيتش أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدة الصراع واحتمال المزيد من التصعيد، لكن الأردن يحافظ على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.

وتشير فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والحروب في دول المجاورة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.

وأضافت أن استمرار الصراع في غزة لفترة طويلة أو توسيعه، حتى لو لم يشمل الأردن بشكل مباشر، يمكن أن يضعف آفاق النمو ويزيد من التحديات أمام خفض الديون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط