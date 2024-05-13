التجارة العراقية تشتري أكثر من 1.5 مليون طن من القمح منذ بداية موسم التوريد

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أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم الاثنين، شراء أكثر من 1.5 مليون طن من القمح حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حيدر الكرعاوي قوله: "الشركة تمكنت حتى الآن من تسويق أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان".

وقال الكرعاوي إن عملية التوريد مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لافتا إلى أن مراكز الاستلام والتسويق جاهزة لاستقبال كميات القمح مع تسهيل وتبسيط الإجراءات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كان وزير الزراعة العراقي عباس المالكي توقع في يناير/كانون الثاني الماضي وصول محصول القمح المحلي هذا الموسم إلى 6 ملايين طن.