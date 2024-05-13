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الرئيس عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

السيسي يتحدث عن تحديات الدولار التي تواجه مصر

قال: إن تجاوز مشكلة الدولار يكون عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الدولار لا يزال تحدياً يواجه مصر.

وتابع خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "عندنا تحدي الدولار ومازال، وتجاوز هذه المشكلة يتطلب زيادة التصنيع المحلي وتلبية الاحتياجات ثم التصدير بعد ذلك".

وأضاف: "لو عايزين تتجاوزوا مشكلة الدولار في مصر لازم تخلي المنتج المحلي ضخم جدا علشان يغطي المطلب بتاع البلد، ولو في فرصة تصدر للخارج تصدر، وده في أي إنتاج زراعي – صناعي".

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كانت مصر قد واجهت أزمة في شح العملة الأجنبية حتى قرر البنك المركزي المصري العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في الأسبوع الأول من مارس الماضي، من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، وهو ما نجح بالفعل في وقف المضاربات وتوحيد سعر صرف العملة.

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في السوق الرسمية، مع استمرار غياب نشاط السوق السوداء بعد توقف المضاربين وتجار العملات واتجاه المستوردين إلى البنوك للحصول على الدولار.

ما ارتفعت تدفقات العملة الأجنبية بعد أن وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، تتضمن 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. كما استقبلت خزانة مصر بالفعل الدفعة الأولى من التحويلين الإماراتيين بواقع 10 مليارات دولار.

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