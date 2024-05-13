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ميناء جابهار
خاص

الهند توقع عقداً لإدارة ميناء جابهار الإيراني لمدة 10 سنوات

ميناء جابهار يعد حلقة وصل مهمة للهند مع أفغانستان وآسيا الوسطى ومنطقة أوراسيا الأوسع

دبي - العربية.نت
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من المتوقع أن يتم إبرام عقد بين إيران والهند بخصوص إدارة وتطوير ميناء جابهار الإيراني المنافس لميناء جوادر الباكستاني الذي لا يبتعد كثيرا عن منافسه الإيراني على بحر عمان، الأمر الذي يثير قلق باكستان والصين.

وأفادت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن نيودلهي ستوقع، الاثنين 13 مايو، عقدا مع إيران لإدارة ميناء جابهار الإيراني الواقع على بحر عمان في جوار باكستان لمدة 10 سنوات.

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وذكرت الصحيفة في تقريرها نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه من المرجح أن يتوجه وزير الشحن البحري الهندي إلى إيران لتوقيع هذا الاتفاق، ولم ترد الحكومة الهندية على طلب للتعليق.

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وتقوم الهند بتطوير جزء من ميناء جابهار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لمحافظة بلوشستان الإيرانية، لتجنب ميناء جوادر وكراتشي الباكستانيين المنافسين في شحن البضائع إلى كل من إيران وإلى أفغانستان والدول الحبيسة في آسيا الوسطى، الأمر الذي لن يرضي إسلام أباد.

وتضيف "إيكونوميك تايمز" الهندية أنه بالنسبة للهند، يعد ميناء جابهار حلقة وصل مهمة مع أفغانستان وآسيا الوسطى ومنطقة أوراسيا الأوسع، والتي يمكن أن تتنافس مع ميناء جوادر الباكستاني أو ما يسمى "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.

وتقول الصحيفة إن العقوبات الأميركية ضد طهران أدت إلى تباطؤ تطوير ميناء جابهار.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، يتم في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى 30% من سعة ميناء جابهار فقط.

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