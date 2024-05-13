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اقتصاد اليابان

بنك اليابان يعلن عن شراء كمية أقل من السندات الحكومية للمرة الأولى منذ ديسمبر

هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل الفجوة في العائدات بين اليابان والولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك اليابان عن شراء كمية أقل من السندات الحكومية للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، ساعيا من خلال هذه الخطوة لتقليص تواجده في أسواق الدين في البلاد.

وقال المركزي الياباني إنه سيشتري 425 مليار ين ما يعادل 2.7 مليار دولار من السندات بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات، مقارنة بمبلغ 475.5 مليار ين في الشهر الماضي.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة في العائدات بين اليابان والولايات المتحدة والتي أثرت سلبا على الين.

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وارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات مباشرة بعد الإعلان الأخير لبنك اليابان، بينما قلص الين خسائره.

وقال كبير استراتيجي الأسواق Exnessوائل مكارم، إن عائد سندات الخزانة في أميركا أعلى من مثيلاتها اليابان.

مكار

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن تدخل بنك اليابان برفع العوائد، سيتسبب ذلك في خسائر على السندات القائمة.

وذكر أن الأرقام إذا ساعدت الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة.

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