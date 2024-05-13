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تعبيرية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن انقطاع كابلات الإنترنت البحري
تعبيرية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن انقطاع كابلات الإنترنت البحري
اقتصاد

تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا

تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررا

نيروبي - (أ ف ب)
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تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا يوم الأحد، بسب كابلات متضررة تحت الماء وفق ما أعلنت منظمة نتبلوكس المعنية بمراقبة شبكات الإنترنت.

وكانت تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررا، وفق المنظمة.

وقالت نتبلوكس على منصة إكس إن ذلك "يعزى إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة".

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وبحسب وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، حدثت الأعطال في كابلات تربط موزمبيق بجنوب إفريقيا.

وقد تأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، وفق نتبلوكس. كما تأثرت سيراليون في غرب إفريقيا.

وعانت دول عدة في غرب إفريقيا وجنوبها انقطاعات مماثلة في منتصف آذار/مارس بسبب تلف كابلات.

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