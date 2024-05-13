سلطنة عمان تخفض الدين العام إلى 15.1 مليار ريال بنهاية مارس

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ذكر تلفزيون سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أن السلطنة تمكنت من خفض حجم الدين العام ليصل إلى حوالي 15.1 مليار ريال بنهاية مارس/آذار الماضي.

ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل في منشوره على منصة "إكس"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت وزارة المالية العمانية، تراجع الفائض في الميزانية العامة للسلطنة 44.3% إلى 207 ملايين ريال في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية عن الأداء المالي أن الإيرادات بلغت 1.958 مليار ريال في فبراير/شباط بتراجع نسبته 9% مقابل 2.148 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

وعزت التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4% إلى 1.1 مليار ريال وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46% إلى 281 مليون ريال، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت الوزارة أن الإنفاق بنهاية فبراير/شباط انخفض 1% إلى 1.751 مليار ريال مقابل 1.776 مليار ريال قبل عام.