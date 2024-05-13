صندوق النقد: النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية
النمو الاقتصادي في عمان يظل معتدلا عند 0.9% في 2024
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قال صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الاثنين، إن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع صندوق النقد في البيان "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025"، وفق "رويترز".
وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
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