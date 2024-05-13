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اقتصاد إيران

مسؤول: مستثمرون إيرانيون يشكلون ائتلافاً للاستثمار في مناجم أفغانستان

إيران أجرت محادثات مع أفغانستان بشأن قطاع المعادن على مدى السنوات الماضية

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية قدير قيافة قال إن شركات تعدين كبيرة شكلت ائتلافا بهدف الاستثمار في مناجم أفغانستان.

وقال قيافة إنه على مدى السنوات الماضية، أجرت إيران محادثات مع أفغانستان بشأن قطاع المعادن، كما جرت زيادات متبادلة في هذا الشأن.

وأضاف أنه قبل حوالي 10 إلى 12 عاما دخلت شركتان إيرانيتان للعمل في مناجم أفغانستان، ولكن كانت هناك عقبات تعرقل عملهما.

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