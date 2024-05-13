مسؤول: مستثمرون إيرانيون يشكلون ائتلافاً للاستثمار في مناجم أفغانستان
إيران أجرت محادثات مع أفغانستان بشأن قطاع المعادن على مدى السنوات الماضية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية قدير قيافة قال إن شركات تعدين كبيرة شكلت ائتلافا بهدف الاستثمار في مناجم أفغانستان.
وقال قيافة إنه على مدى السنوات الماضية، أجرت إيران محادثات مع أفغانستان بشأن قطاع المعادن، كما جرت زيادات متبادلة في هذا الشأن.
وأضاف أنه قبل حوالي 10 إلى 12 عاما دخلت شركتان إيرانيتان للعمل في مناجم أفغانستان، ولكن كانت هناك عقبات تعرقل عملهما.
-
اليابان تطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار جبل فوجيسيُفتح باب الحجوزات عبر الإنترنت في 20 مايو سياحة وسفر
-
انخفاض أرباح "سايكو"61% إلى 3.2 مليون ريال في الربع الأولبسبب ارتفاع المصاريف شركات
-
مبادلة للطاقة تعلن عن اكتشاف كبير جديد للغاز في إندونيسياأكدت أنه يوفر أكثر من تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي طاقة