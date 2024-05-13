مصر.. 5.3% زيادة بعدد السيارات التي تم ترخيصها في إبريل

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كشفت بيانات رسمية حديثة، أن عدد السيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال شهر أبريل 2024 بلغت نحو 7724 سيارة ملاكي، بزيادة 394 عن تقرير مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.3%.

ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد تم ترخيص نحو 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 موديل 2024.

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وقبل أيام، أشارت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إلى أن عدد المركبات المتنوعة التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر إبريل الماضي بلغ نحو بلغ نحو 21143 مركبة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغ نحو 2393 مركبة موديل 2021، و4008 مركبات موديل 2022، و3987 مركبة موديل 2023، و10755 مركبة موديل 2024.

وعلى الرغم من بدء تراجع الأسعار مع استقرار سوق الصرف وثبات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد شهدت السوق المصرية أكبر انخفاض ربعي خلال الربع الأول من العام الحالي بأكبر وتيرة ربع سنوية منذ العام 2019.

وأشارت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، إلى أن المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت انخفاضا بنسبة 43%، وهو أكبر تراجع بإجمالي المبيعات في السوق المصرية منذ الربع الأول من 2019.

وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بنحو 18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.

كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.