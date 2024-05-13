وزير: قيمة صادرات مصر الهندسية والإلكترونية 1.27 مليار دولار في الربع الأول

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قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الاثنين، إن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية أحد أهم القطاعات التصديرية في هيكل الصادرات السلعية المصرية، إذ بلغت قيمة صادراته 1.27 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، أوضح الوزير أحمد سمير في فعالية بالقاهرة أن صناعة التبريد والتكييف تمثل إحدى الصناعات الهامة بقطاع الصناعات الهندسية والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الدولار لا يزال تحدياً يواجه مصر.

وتابع خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "عندنا تحدي الدولار ومازال، وتجاوز هذه المشكلة يتطلب زيادة التصنيع المحلي وتلبية الاحتياجات ثم التصدير بعد ذلك".

وأضاف: "لو عايزين تتجاوزوا مشكلة الدولار في مصر لازم تخلي المنتج المحلي ضخم جدا علشان يغطي المطلب بتاع البلد، ولو في فرصة تصدر للخارج تصدر، وده في أي إنتاج زراعي – صناعي".

كانت مصر قد واجهت أزمة في شح العملة الأجنبية حتى قرر البنك المركزي المصري العمل بسياسة تحرير سعر الصرف في الأسبوع الأول من مارس الماضي، من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، وهو ما نجح بالفعل في وقف المضاربات وتوحيد سعر صرف العملة.