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اقتصاد بريطانيا

ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا 4.3% بالربع الأول لأعلى نسبة منذ الصيف الماضي

ما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة في البلاد

دبي - العربية.نت
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ارتفعت معدلات البطالة في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي، مما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة في البلاد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع معدلات البطالة 4.3% في الربع الأول 2024 وهي أعلى نسبة منذ موسم الصيف الماضي،فيما بقي نمو الأجور عند 6% وهو ما يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا.

وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بما في ذلك المكافآت بنسبة 5.7% خلال الربع الأول 2024, ليصل إلى 682 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

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