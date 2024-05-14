ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا 4.3% بالربع الأول لأعلى نسبة منذ الصيف الماضي
ما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة في البلاد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفعت معدلات البطالة في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي، مما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة في البلاد.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع معدلات البطالة 4.3% في الربع الأول 2024 وهي أعلى نسبة منذ موسم الصيف الماضي،فيما بقي نمو الأجور عند 6% وهو ما يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا.
وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بما في ذلك المكافآت بنسبة 5.7% خلال الربع الأول 2024, ليصل إلى 682 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.
-
"أوبر" تخطط للاستحواذ على منصة توصيل تايوانية مقابل 950 مليون دولارضمن خطط الشركة للتوسع في آسيا شركات
-
أدنوك الإماراتية تسلم أول شحنة تجارية معتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربونأكدت أن شحنة الأمونيا التي أنتجتها "فيرتيغلوب" تم تسليمها إلى "ميتسوي" اليابانية طاقة
-
مصر تدعو جنرال موتورز إيجيبت لدراسة إنشاء مشروع للسيارات الكهربائيةوزير: مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإقامة وتوطين صناعة سيارات اقتصاد