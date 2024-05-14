استطلاع: "الفيدرالي" الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

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سيخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، بدءا من سبتمبر، وفقا لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم والذين رفعوا توقعاتهم للتضخم للشهر الثاني على التوالي على نطاق واسع.

على الرغم من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي طمأنوا الأسواق بأن خطوته التالية ستكون التخفيض، إلا أن التقدم غير الكافي في خفض التضخم إلى جانب توقعات ارتفاع الأسعار أثار بعض الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك على الإطلاق هذا العام.

في حين يرى مديرو كل من العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية والاقتصاديين أن هناك فرصة منخفضة للغاية لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، فإن الاقتصاديين أصبحوا الآن أكثر اقتناعًا بأن بنك "الفيدرالي" سينتظر حتى سبتمبر.

وتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع (70 من 108 اقتصاديين)، أول تخفيض في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في سبتمبر، إلى نطاق 5.00% -5.25%. وتأتي هذه النتائج من الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 13 مايو، مقابل ما يزيد قليلا عن النصف الذين توقعوا خفضا في سبتمبر عندما شملهم الاستطلاع الشهر الماضي.

وقال كريس لو، كبير الاقتصاديين في FHN Financial، الذي يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين هذا العام: "لم يكن لدينا سوى أخبار سيئة على جبهة التضخم خلال الربع الأول.. كل زيادات التضخم هذه كانت أكبر من أن تسمح بتخفيض أسعار الفائدة".

"لكي يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، علينا أن نرى تغييراً في الاتجاه. لن يكون شهر واحد من الأخبار الجيدة كافياً للسماح بالخفض، بل يحتاجون إلى عدة أشهر".

من المقرر صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في مارس، حسبما توقع استطلاع منفصل أجرته "رويترز". لكن المفاجأة الصعودية قد تؤدي إلى تغير التوقعات نحو تخفيضات أقل.

وفي أحدث استطلاع أجرته "رويترز"، قام الاقتصاديون على نطاق واسع برفع توقعاتهم للتضخم لعام 2024 - مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ونفقات الاستهلاك الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - للشهر الثاني على التوالي.

ولم يكن من المتوقع أن يصل أي من مقاييس التضخم هذه إلى 2% حتى عام 2026 على الأقل.

وأشار "نحن نعترف بسهولة بأن الأمر لن يستغرق الكثير لتأجيل بدء دورة التخفيض حتى نوفمبر. علاوة على ذلك، فإن المخاطر التي تهدد هذه الدعوة تميل بشدة نحو إجراء خفض واحد في عام 2024 بدلاً من ثلاثة تخفيضات"، بحسب خبراء الاقتصاد في "ويلز فارغو".

وتوقع حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع الأخير، (65 من 108 اقتصاديين)، تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من نصف المشاركين في الاستطلاع قبل شهر.

وقالت أغلبية تزيد عن 60% من الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي، (26 من 41 اقتصادي)، إن الفرص منخفضة أو منخفضة للغاية بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لبقية العام.

وعندما سُئلوا عن تقديرات سعر الفائدة المحايد لبنك الاحتياطي الفيدرالي ــ وهو السعر الذي لا يحفز أو يقيد النشاط الاقتصادي ــ كان متوسط 29 رداً يتراوح بين 3.00% إلى 3.25%، وهو أعلى من التقديرات قبل بضعة أشهر فقط.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي، الذي نما بوتيرة سنوية أبطأ من المتوقع بنسبة 1.6% في الربع الماضي، بنسبة 2.4% هذا العام، وهو أسرع مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8%.