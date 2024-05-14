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هواتف ذكية من شركة هواوي (رويترز) مناسبة
هواتف ذكية من شركة هواوي (رويترز)
اقتصاد

الأردن.. استيراد 628 ألف هاتف خلوي في الثلث الأول من عام 2024

رغم تراجع المبيعات بسبب انخفاض القدرة الشرائية

دبي - العربية.نت
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بلغ إجمالي واردات الأردن من أجهزة الهواتف الخلوية نحو 628 ألف جهاز خلال الثلث الأول من العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 51 مليون دينار، مسجلاً بذلك زيادة في العدد مقارنة بالعام 2023 الذي شهد استيراد نحو 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.

وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، إن هذه البيانات مأخوذة من دائرة الجمارك العامة ومنقحة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، حيث تشهد السوق المحلية تنوعاً ملحوظاً في الأجهزة الخلوية المتوفرة، والتي تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.

وأشار إلى انخفاض واضح بحجم المبيعات، خاصة خلال الستة أشهر الماضية، والتي يرجع سببها إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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وأوضح علوش أن السوق العالمية شهدت بعض التغييرات في الحصص السوقية بين الشركات المصنعة، إذ أن في الصين، شهدت زيادة طفيفة في حصص بعض العلامات التجارية مقارنة بالربع الأخير من 2023، بينما في كوريا الجنوبية لم تظهر فيها تقارير تشير إلى تغييرات كبيرة في أسعار الهواتف، على الرغم من استمرار طرح موديلات جديدة للسوق، وفقاً للتقارير الواردة من مواقع متخصصة في الأسعار.

وأضاف أن الجمعية تعمل بشكل مستمر لتطوير استراتيجيات تهدف إلى دعم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، من خلال تحسين جودة المنتجات المعروضة وتوفير خيارات أوسع تتناسب مع التوجهات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار علوش، إلى إن التحدي يظل قائمًا أمام الشركات المحلية لمواكبة التغيرات العالمية وضمان استقرار الأسعار وتوفر الأجهزة لجميع شرائح المجتمع، مما يعكس مرونة السوق الأردنية وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص نمو.

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