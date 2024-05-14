التجارة السعودية - البريطانية تخطت 79 مليار جنيه إسترليني
القصبي: مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية تغطي 60 مبادرة في 13 قطاعاً
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قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن مبادرة "المستقبل العظيم" السعودية - البريطانية، تهدف لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد، وتغطي أكثر من 60 مبادرة في 13 قطاعاً مختلفاً، مضيفا أن الفترة ما بين 2018 وحتى 2023، شهدت نمواً بأكثر من الثلث أي ما يعادل نحو 79 مليار جنيه إسترليني، وهذا النمو وفر في عام 2022 فقط فرصا بأكثر من 1.3 مليار.
وأكد القصبي أن أكثر من 14 ألف طالب وطالبة سعوديين أكملوا تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية البريطانية واعدة، وهناك رخص لمستثمرين بريطانيين.
وقال "الاقتصاد السعودي زاخر بالفرص، وأن المبادرة تضم 50 جلسة و10 ورشات عمل و20 جلسة حوارية وزارية، بمشاركة 800 شركة من البلدين".
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