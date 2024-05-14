الصين تتعهد باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بعد تقارير عن رسوم جمركية أميركية جديدة

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تعهّدت الصين، الثلاثاء، باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وردا على سؤال حول الإعلان المتوقع، الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

يلين تتوقع رد الصين على الرسوم الأميركية على السيارات الكهربائية

وسيأتي القرار الأميركي في هذا الشأن بعد الانتهاء من مراجعة للرسوم المفروضة في إطار حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار.

ومنذاك، بدأ المسؤولون الأميركيون مراجعة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، مع الطلب من الممثل التجاري الأميركي النظر في تأثير هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، بعد أربع سنوات.

ويتوقع أن تزيد الرسوم على المركبات الكهربائية أربع مرات تقريبا بموجب القرار الأميركي الجديد وفق التقارير.