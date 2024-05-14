اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الصين ، أميركا ، حرب ، (شترستوك)
علما أميركا والصين (شترستوك)
أميركا و الصين

الصين تتعهد باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بعد تقارير عن رسوم جمركية أميركية جديدة

توقعات بأن تزيد الرسوم على المركبات الكهربائية 4 مرات تقريبا بموجب القرار الأميركي الجديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعهّدت الصين، الثلاثاء، باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وردا على سؤال حول الإعلان المتوقع، الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

يلين تتوقع رد الصين على الرسوم الأميركية على السيارات الكهربائية

وسيأتي القرار الأميركي في هذا الشأن بعد الانتهاء من مراجعة للرسوم المفروضة في إطار حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

أرباح "فوري" المصرية تقفز 149% إلى 307 ملايين جنيه في الربع الأول شركات البورصة المصرية أرباح "فوري" المصرية تقفز 149% إلى 307 ملايين جنيه في الربع الأول

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار.

ومنذاك، بدأ المسؤولون الأميركيون مراجعة للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، مع الطلب من الممثل التجاري الأميركي النظر في تأثير هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، بعد أربع سنوات.

ويتوقع أن تزيد الرسوم على المركبات الكهربائية أربع مرات تقريبا بموجب القرار الأميركي الجديد وفق التقارير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط