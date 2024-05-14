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ميناء جابهار الصورة الرئيسية
ميناء جابهار الصورة الرئيسية
اقتصاد

الهند توقع اتفاقاً لتشغيل ميناء إيراني وواشنطن تحذر من عقوبات

الميناء مطل على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على خليج عمان

نيودلهي- رويترز
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قالت الحكومة الهندية إنها وقعت عقداً مدته عشر سنوات مع إيران أمس الاثنين لتطوير وتشغيل ميناء جابهار الإيراني، ما يعزز العلاقات مع طهران.

وتطور الهند ميناء جابهار المطل على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران على خليج عمان كوسيلة لنقل السلع إلى إيران وأفغانستان وبلدان وسط آسيا تتجنب ميناء كراتشي وغودار في باكستان.

لكن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تسببت في تأخير تطوير الميناء.

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وقال وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال في طهران بعد توقيع الاتفاق "أهمية ميناء جابهار تتجاوز دوره كمجرد قناة بين الهند وإيران، فهو شريان تجاري حيوي يربط الهند بأفغانستان ودول وسط آسيا".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين عند سؤاله عن الاتفاق إن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وحذر من أن واشنطن ستواصل تطبيقها.

وأضاف باتل "أي كيان أو أي شخص يفكر في عقد صفقات تجارية مع إيران، يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".

وقالت السلطات في كلا البلدين إن شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وقعتا على الاتفاق الطويل الأمد.

وقال وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بازرباش إن الاتفاق ينص على أن تضخ شركة الموانئ الهندية العالمية المحدودة استثمارات بنحو 120 مليون دولار، إلى جانب تمويل إضافي حجمه 250 مليون دولار، لتصل قيمة العقد إلى 370 مليون دولار.

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