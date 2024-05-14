خالد الفالح: بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية بـ16 مليار دولار

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قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن السعودية لديها شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، حيث تعد بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوهًا بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.

وأضاف الفالح خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية ضمّت وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر "Great Futures" في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض، "إن قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية".

وتطرق الفالح إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين الوزير أنّ السوق السعودية أصبحت من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.

من جهته، قال وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، إنّ السعودية حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.

وأفاد جونسون بأن التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودية، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، حيث إنّ المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في المملكة خلال الأعوام القادمة.