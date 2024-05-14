رئيس "الفيدرالي" الأميركي: سنحتاج مزيداً من الوقت للتأكد من تراجع التضخم

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إننا سنحتاج مزيدا من الوقت للتأكد من تراجع التضخم.

وأضاف باول، خلال جلسة على هامش فعالية للمصرفيين الأجانب في أمستردام، أنه يتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وتابع :"أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي...أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء زيادة أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان وسط مكاسب قوية في تكاليف الخدمات والبضائع، ما يشير إلى أن التضخم يظل مرتفعا في أوائل الربع الثاني.

وظلت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة منذ أواخر يوليو/تموز في جهود لكبح التضخم المرتفع. لكن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمتوقع صدورها غدا الأربعاء، سيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة المنتظر بشدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس/آذار على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية، أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على بيانات شهر فبراير/شباط لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3% كما ورد سابقا.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 2.7% حتى مارس/آذار بعد ارتفاعه 2.5% حتى فبراير/شباط.