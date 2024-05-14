فرنسا تحصد استثمارات بقيمة 16 مليار دولار في قمة "اختر فرنسا"

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فازت فرنسا بتمويل قياسي قدره 15 مليار يورو (16.17 مليار دولار) من تعهدات الاستثمار الأجنبي، يوم الاثنين، وجعلت مجموعة التعهدات الوفيرة، في قطاعات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى الأدوية والطاقة، ماكرون، في وضع جيد عندما استضاف قادة الأعمال في قمة "اختر فرنسا" السنوية، في قصر فرساي.

ويرتفع رقم هذا العام من 13 مليار يورو المعلن عنها في عام 2023.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاستثمارات شملت 56 مشروعاً تجارياً مختلفاً، ويمكن أن تؤدي إلى خلق 10 آلاف وظيفة، وفق "الشرق الأوسط".

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) في فرنسا هذا العام، وهو أكبر استثمار لها حتى الآن في البلاد، لدعم النمو الفرنسي في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الجديد.

استثمار شركة مايكروسوفت

تخطط الشركة لتوسيع البنية التحتية للجيل القادم من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في فرنسا وإحضار ما يصل إلى 25000 من وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا إلى البلاد بحلول نهاية عام 2025.

قال براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أثناء زيارته لمقر الشركة في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "سنبني القدرة الحاسوبية هنا في فرنسا. وسنضع هذه البنية التحتية في خدمة الجميع في فرنسا".

أضاف سميث أن مايكروسوفت ستطلق مبادرة لمهارات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تدريب مليون فرنسي بحلول نهاية عام 2027.

دعا ماكرون إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وقال لموظفي مايكروسوفت: "نحن ندخل عالمًا مختلفًا تمامًا حيث ستكون المنافسة شرسة، ولا يمكننا الفوز بهذه المنافسة إلا إذا كان لدينا شركاء موثوقون، وأنتم من بينهم".

شركات الأدوية

ومن بين المجموعات الأخرى التي تخطط لتعزيز وجودها في فرنسا، أعلنت شركات الأدوية: "فايزر" و"أسترازينيكا" و"نوفارتيس" و"غلاكسو سميث كلاين" عن استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار.

وتعهدت شركة "سكيليتون تكنولوجيز" الإستونية لتخزين الطاقة العالية، باستثمار 600 مليون يورو على مدى 5 سنوات، وخلق 300 فرصة عمل.

وتخطط مجموعة الأسمدة "FertigHy"، ومقرها إسبانيا، لاستثمار 1.3 مليار يورو في مصنع منخفض الانبعاثات، يعتمد على الهيدروجين في شمال فرنسا، مما يخلق 250 فرصة عمل.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي ماكرون بمسؤولين من شركة البطاريات الصينية "سفولت" بينما تسعى فرنسا لإنشاء مركز لتصنيع البطاريات في الشمال.