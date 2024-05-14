محافظ "المركزي" القطري: لن يتم تخفيض الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم

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قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني اليوم الثلاثاء إنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل بكثير منها في الولايات المتحدة.

وأضاف الشيخ بندر في جلسة نقاشية على هامش منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يسهم في خفض معدلات التضخم لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية.

لكنه أشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي تكنولوجيا جديدة، ينطوي على مخاطر "أبرزها المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية القطري على أحمد الكواري اليوم الثلاثاء، إن التضخم لا يشكل مبعث قلق في دول الخليج.

وأضاف الكواري، أن بلاده تركز على القطاعات اللوجيستية والصناعة والسياحة والصحة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

وأوضح خلال كلمته بجلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي عبر ترجمة رسمية، أن قطر ترغب في زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 85% كما تريد تنويع مصادر الدخل.

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية لبلاده تشمل تخصيص الأموال لدعم الميزانية وخفض الدين والاستثمار في جهاز قطر للاستثمار وتحسين الاحتياطي لدى البنك المركزي ومواجهة التقلبات في السوق متابعا بالقول "هذا يضمن الاستقرار المالي"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر أن قطر تركز أيضا على بناء قدرات قطاع الخاص القطري ورأس المال البشري عقب انتهاء مرحلة استضافة بطولة كأس العالم القدم في 2022.