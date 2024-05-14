مصر تدعو جنرال موتورز إيجيبت لدراسة إنشاء مشروع للسيارات الكهربائية

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دعا وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركة جنرال موتورز ايجيبت على دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقال سمير في بيان لوزارته إن المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين في البلاد لاسيما وأن السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

وأعرب مسؤولو جنرال موتورز إيجيبت عن حرص شركتهم على تعزيز وجودها بالسوق المصري، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عددا من المشروعات الصناعية الجديدة بمصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال سمير خلال لقاء مع مسؤولي الشركة إن السوق المصرية يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإقامة وتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.