وزير المالية: القطاع غير النفطي يمثل 37% من إيرادات السعودية حاليا

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة نجحت في تنويع مصادر إيراداتها إذ تحصل على 37% من عائداتها حاليا من مصادر غير نفطية، وحققت نقلة نوعية لتعزيز الإيرادات على مدى السنوات السبع الماضية.

وأشار الوزير في جلسة خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه "بلومبرغ" في الدوحة إلى الحاجة للتعامل مع المشاكل التي تواجهها حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. وقال الجدعان "لدينا مشاكل في عبور السفن والشحن البحري وهي أزمات ومشاكل لابد من التعامل معها".

وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي من رؤية السعودية 2030 هو التحوط من انخفاض سعر النفط، والمملكة تتوخى الحذر من ربط الإنفاق بعائدات النفط، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

غير أنه ذكر أن العائدات النفطية للمملكة في نهاية 2023 تجاوزت المتوقع في الميزانية في بداية العام على الرغم من انخفاض أسعار النفط 20% تقريبا وتراجع الإنتاج 17%.

ووفقا لبيانات وزارة المالية السعودية التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال. وسجلت الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.