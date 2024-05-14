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اقتصاد قطر
اقتصاد قطر
اقتصاد قطر

وزير المالية: نركز على 4 قطاعات لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030

أكد أن قطر ترغب في زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 85%

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية القطري على أحمد الكواري اليوم الثلاثاء إن بلاده تركز على القطاعات اللوجيستية والصناعة والسياحة والصحة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

وأضاف خلال كلمته بجلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي عبر ترجمة رسمية أن قطر ترغب في زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 85% كما تريد تنويع مصادر الدخل.

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية لبلاده تشمل تخصيص الأموال لدعم الميزانية وخفض الدين والاستثمار في جهاز قطر للاستثمار وتحسين الاحتياطي لدى البنك المركزي ومواجهة التقلبات في السوق متابعا بالقول "هذا يضمن الاستقرار المالي"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقال الكواري إن قطر تركز أيضا على بناء قدرات القطاع الخاص القطري ورأس المال البشري عقب انتهاء مرحلة استضافة بطولة كأس العالم القدم في 2022.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية القطري إن التضخم لا يشكل مبعث قلق في دول الخليج.

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