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مدينة الرياض- اقتصاد السعودية (المصدر- واس)
جانب من مدينة الرياض - (المصدر - واس)
اقتصاد السعودية

وفد بريطاني رفيع يصل الرياض اليوم لبحث فرص الشراكة التجارية

مؤتمر GREAT Futures يجمع المئات من رجال الأعمال من السعودية وبريطانيا

دبي - العربية.نت
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تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر مبادرة "معاً لمستقبل أفضل" بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن وسبعة وزراء بريطانيين إلى جانب 800 من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

يعقد المؤتمر على مدار يومين، ويعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

وحول نفس المؤتمر، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن أربعة وزراء بريطانيين سيقودون بعثة تجارية كبرى إلى السعودية هذا الأسبوع، إلى جانب أكثر من 300 من قادة الأعمال لبحث الشراكة بين الجانبين.

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وأضافت الصحيفة بأن وزير التجارة كيمي بادينوش سيكون ضمن الوفد المتجه إلى الرياض لاستئناف المفاوضات التجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي تعد السعودية عضوا فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تستثمر أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 في عدد من المشاريع الرئيسية منها نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية ومترو الرياض.

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