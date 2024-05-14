اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
علما السعودية واليابان (واس)
علما السعودية واليابان (واس)
اقتصاد السعودية

9.3 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية واليابان في 4 أشهر

قنصل اليابان في جدة: نتوقع زيادة الشركات اليابانية في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

توقع قنصل اليابان في جدة دايسوكي ياماموتو، زيادة عدد الشركات اليابانية في السعودية خلال الفترة المقبلة، مع توسع الأعمال في مجالات متعددة مثل الطاقة، البتروكيماويات، المياه، التعدين، الترفيه ومجالات أخرى، فيما يبلغ عددها حالياً 110 شركة.

وقال ياماموتو إن السعودية مورد أساسي للنفط إلى اليابان، إذ بلغت واردات اليابان من النفط السعودي حتى منتصف أبريل الماضي 880 ألف برميل يوميا، لتحل الرياض في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مصدري النفط الخام إلى اليابان.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر مارس بلغ 9.3 مليار دولار، إذ وصلت صادرات المملكة إلى اليابان 7.9 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 1.3 مليار دولار بفائض ميزان تجاري قدره 6.6 مليار دولار لمصلحة المملكة، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وفد بريطاني رفيع يصل الرياض اليوم لبحث فرص الشراكة التجارية اقتصاد اقتصاد السعودية وفد بريطاني رفيع يصل الرياض اليوم لبحث فرص الشراكة التجارية

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.

ووفقا لبيان أعلنته طوكيو للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى اليابان من 20 حتى 23 مايو الجاري التي ستكون الأولى له منذ نحو 5 أعوام، ويلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، سيعمل البلدان على تحقيق أهداف الخطة الشاملة الطموحة "رؤية السعودية 2030" عبر "الرؤية السعودية - اليابانية 2030".

يذكر أن الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان تشهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 574.1 مليون دولار في 2022، كما تعد اليابان أكبر مورد للسيارات إلى المملكة خلال عامي 2022 و2023، بحسب المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دراسة: الحرائق في السودان معظمها مفتعل وتستخدم كوسيلة للقتل دراسة: الحرائق في السودان معظمها مفتعل وتستخدم كوسيلة للقتل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط