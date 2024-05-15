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علم الاتحاد الأوروبي اقتصاد أوروبا منطقة اليورو - (آيستوك)
علم الاتحاد الأوروبي - (آيستوك)
اقتصاد أوروبا

اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول من 2024

البيانات جاءت متماشية مع التوقعات

دبي - العربية.نت
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نما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات.

كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لان، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.

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وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.

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