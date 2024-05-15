الجزائر تسعى لإنتاج 3.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

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قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة محمد بوطابة لرويترز إن الجزائر ستنتج 3.7 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وهو ما سيغطي 42% من احتياجات السكان المقدر عددهم بـ47 مليون نسمة.

وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة بحلول عام 2030. وأضاف بوطابة لرويترز أن الدولة استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.

وتُسود الجزائر، حالة جفاف أقلقت المزارعين بالدرجة الأولى، إذ ألقت بظلالها على محاصيلهم الموسمية، في وقت تُسابق الحكومة الزمن لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر واستغلالها في المجال الزراعي.

وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمال البلاد.

وعرفت الجزائر شتاء العام الماضي ارتفاعاً محسوساً في درجات الحرارة، قاربت تلك التي تُسجل عادة أوائل أيام فصل الصيف، ما تسبب في تراجع نِسَب التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية.

ولجأ الجزائريون حينها إلى صلاة الاستسقاء بكافة المساجد عبر الوطن، بعد الدعوة التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إثر تسجيل تأخر في هطول الأمطار بالعديد مناطق البلاد.

وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سدا مستغلا إضافة لـ 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستغل لتزويد السكان بماء الشرب، لكن هذا لم يمنع من أن يتسبب نقص سقوط الأمطار في حدوث جفاف منذ 3 سنوات، بسبب تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.