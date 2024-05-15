رئيس الفيدرالي في "كانساس": أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت

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قال رئيس البنك الفيدرالي الأميركي في ولاية كانساس "جيفرى شميد - Jeffrey Schmid ، إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت حيث ينتظر صناع السياسة ظهور المزيد من الأدلة على تراجع ضغوط الأسعار.

وأضاف "شميد" أن السياسة النقدية الحالية تعتبر على المسار الصحيح، متوقعا تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%.

واستبعد رئيس الفيدرالي في "كانساس" تراجع أسعار الفائدة إلى المستويات المتدنية جدا والتي استمرت 10 أعوام بعد الأزمة المالية العالمية".

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي... أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

وتابع: "سنحتاج مزيدا من الوقت للتأكد من تراجع التضخم".