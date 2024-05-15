مستويات قياسية لاستثمارات الشركات الأجنبية بألمانيا

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أظهرت الأرقام الرسمية لوكالة التنمية الفيدرالية الألمانية للتجارة والاستثمار ارتفاع استثمار الشركات الأجنبية الجديدة لمستويات قياسية العام الماضي على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة.

وسجلت التزامات الشركات الأجنبية الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً بحوالي 30% إلى 34.8 مليار يورو، لتتجاوز قمتها القياسية المسجلة في 2022 عند 25.3 مليار يورو.

وكانت شركة "TSMS" لأشباه الموصلات الأكبر من حيث التزامات الاستثمارات في ألمانيا وذلك بمشروع بقيمة 10 مليارات يورو في "درسدن"، كما خصصت شركة "WOLFSPEED" الأميركية مبلغ 3 مليارات يورو للاستثمار في مشروع للشرائح الإلكترونية في "SAARLAND" الألمانية.