"المركزي" الأرجنتيني يخفض أسعار الفائدة 6 مرات على التوالي إلى 40%

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خفض البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة 6 مرات على التوالي إلى 40% من 50% وسط استمرار تراجع التضخم، ويأتي هذا التغيير في السياسة النقدية منذ أن تولى Javier Milei رئاسة البلاد في نوفمبر الماضي.
كانت أسعار الفائدة قد وصلت إلى 133% في ديسمبر.
وتراجع التضخم علي أساس شهري إلى 8.8% في أبريل بعد أن كان قد وصل إلى 26% في ديسمبر الماضي.
فيما توقعت إدارة Milei تراجع الأسعار إلى 3.8% بحلول شهر سبتمبر.
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