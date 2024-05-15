اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفائدة

"المركزي" الأرجنتيني يخفض أسعار الفائدة 6 مرات على التوالي إلى 40%

أرجعها إلى استمرار انخفاض التضخم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

خفض البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة 6 مرات على التوالي إلى 40% من 50% وسط استمرار تراجع التضخم، ويأتي هذا التغيير في السياسة النقدية منذ أن تولى Javier Milei رئاسة البلاد في نوفمبر الماضي.

كانت أسعار الفائدة قد وصلت إلى 133% في ديسمبر.

وتراجع التضخم علي أساس شهري إلى 8.8% في أبريل بعد أن كان قد وصل إلى 26% في ديسمبر الماضي.

فيما توقعت إدارة Milei تراجع الأسعار إلى 3.8% بحلول شهر سبتمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
سباق الذكاء الاصطناعي يتواصل.. وتوقعات بأن يقضي على 300 مليون وظيفة سباق الذكاء الاصطناعي يتواصل.. وتوقعات بأن يقضي على 300 مليون وظيفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط