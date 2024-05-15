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البنك المركزي السعودي - ساما
البنك المركزي السعودي - ساما
اقتصاد السعودية

"المركزي" السعودي يطرح "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم

عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبحسب بيان للبنك المركزي السعودي اليوم الأحد، فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة، حُددت فيها عدد من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعمًا لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.

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وأشار البيان إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.

يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي، بلغ 11 شركة. فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في السعودية.​​

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