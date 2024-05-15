"المركزي" المصري يسحب 1.05 تريليون جنيه سيولة من البنوك

دقيقتان للقراءة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، سحبه سيولة لدى البنوك العاملة في مصر بقيمة 1.050 تريليون جنيه في العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء، ضمن الودائع بعائد ثابت (الودائع المربوطة) بعائد 27.75%.

وشارك في مزايدات العطاء 32 بنكاً ويكون تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 مايو 2024، وبلغ معدل التخصيص 100%، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.

يجري البنك المركزي المصري مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك.

وحالياً يجري البنك المركزي المصري نوعين من مزادات الودائع، عملية رئيسية أسبوعية ثابتة السعر، وعمليات ذات آجال أطول بعائد متغير مرتبط بمعدل عائد الكوريدور.

يقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي. ويتم اجراء العملية الرئيسية عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، المعلن من قبل لجنة السياسة النقدية، ويعلن البنك المركزي المصري عن حجم العملية في اليوم السابق لتنفيذها.

ويعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور – ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.

ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.

شدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.