"تنمية الموارد البشرية" يوقع مذكرة تعاون لدعم توطين مهن قطاع التعدين

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، مذكرة تعاون مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة لتنمية رأس المال البشري في قطاع التعدين.

وأوضح الصندوق في بيان، اليوم الأربعاء، أن المذكرة تنص على تعزيز توطين مهن قطاع التعدين ودعم تنمية الكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة للجهتين وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتمكينها من فرص العمل الواعدة والمستقبلية.

وتقتضي المذكرة؛ دعم تدريب وتمكين الموردين في برنامج ثروة للمحتوى المحلي، بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة من قبل الصندوق.

كما يتم تقديم حلول الدعم المناسبة ودراسة خطط وإمكانيات الدعم والتحفيز لتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين والثروة المعدنية، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتأتي المذكرة وفقاً لما يشكله قطاع التعدين في المملكة من أهمية وتسارع نمو عالمياً؛ حيث تعد "معادن" رقماً مهماً في هذا المجال كونها أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط بقدرات تصنيعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومعدن الألمنيوم والذهب أيضاً.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون؛ والعمل على إعداد تقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في المجالات المتفق عليها.