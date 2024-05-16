أشجار الزيتون تنقذ اقتصاد دولة عربية من خطر التخلف عن السداد.. كيف؟

4 دقائق للقراءة

أزاحت صادرات زيت الزيتون مخاوف التخلف عن السداد بالنسبة لتونس، والتي دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال، وتتنازع مع أوروبا بشأن المساعدة لاقتصادها المتعثر.

وظهرت بساتين الزيتون المنتشرة في سهول تونس، والتي تُزرع منذ آلاف السنين، كمساندة مالية خلال ضغط الإنتاج العالمي الناجم عن حالات الجفاف المتتالية لدى المزارعين الأوروبيين الرئيسيين.

وبعد تحقيق رقم قياسي في عام 2023، تضاعفت إيرادات مبيعات زيت الزيتون في الخارج تقريباً إلى حوالي 3.4 مليار دينار (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام التصدير الذي انتهى في أبريل - وفقاً لوكالة زيت الزيتون التونسية - وهو ما يتجاوز بكثير ما تكسبه تونس من السياحة وصناعة الفوسفات والأسمدة الحيوية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ساعدت المكاسب غير المتوقعة في انكماش عجز ميزان الحساب الجاري بشكل كبير في العام الماضي ليصل إلى عجز قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأصغر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وانخفض من ما يقرب من 9% في عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في تقرير: “يُظهر الاقتصاد التونسي بعض المرونة، على الرغم من التحديات المستمرة”. "لقد ساعدت زيادة الصادرات في المنسوجات والآلات وزيت الزيتون، إلى جانب نمو الصادرات السياحية، في تخفيف العجز الخارجي."

إن الصناعة المتخصصة التي توفر عنصراً أساسياً من المطابخ المنزلية في جميع أنحاء العالم لا يمكنها بمفردها أن ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه تونس، حيث تحتاج إلى ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار هذا العام لخدمة الالتزامات الأجنبية وحدها.

ومع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار تم التفاوض عليها منذ أكثر من عام ونصف، اعتمدت تونس على بنكها المركزي للحصول على تمويل مباشر لميزانيتها وسداد ديونها، وهو مسار غير تقليدي دافع عنه الرئيس قيس سعيد، إلا أنه أدى إلى استنزاف احتياطيات العملة.

ومع ذلك، فإن "أشجار الزيتون"، إلى جانب التمويل الوارد من السعودية وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي ساهما في مساندة مالية تونس.

في بداية هذا العام، تم تداول السندات التونسية في منطقة متعثرة، وصُنفت البلاد من بين الدول الناشئة الأكثر تعرضاً لمخاطر الديون في بطاقة أداء الضعف الافتراضي الصادرة عن بلومبرغ إيكونوميكس.

وقد أدى التحول منذ ذلك الحين إلى انخفاض الفارق بين السندات التونسية وسندات الخزانة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات. بلغت مقايضات العجز الائتماني، وهي مقياس لمخاطر الدولة، أقل من نصف مستواها القياسي في مارس 2023.

بدورها، حثت شركة تيليمر، وهي شركة وساطة تركز على الأسواق الناشئة، على توخي الحذر بعد ارتفاع الديون، "مع احتمال أن تظل آفاق تونس على المدى الطويل ضعيفة دون تجديد دفعة الإصلاح".

استفادت طفرة صادرات زيت الزيتون التونسي من ارتفاع الأسعار القياسية التي بدأت بعد الجفاف المدمر في إسبانيا ولم تبدأ في الاستقرار إلا في بداية هذا العام.

ارتفعت كميات تصدير زيت الزيتون التونسية بنحو 12% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة حتى أبريل/نيسان، وهي الفترة التي ارتفعت فيها أسعار المنتج بمعدل يزيد عن 70%.

يعمل في صناعة زيت الزيتون أكثر من مليون شخص في البلاد، وتشكل حوالي ثلث الإنتاج الزراعي في تونس و40% من صادراتها الزراعية.

وتوسعت المساحات المزروعة بمقدار الثلث منذ عام 2002، مما ساعد تونس على التغلب على تداعيات تغير المناخ والجفاف في التأثير على الإنتاج.

وحققت صادرات زيت الزيتون عائدات وفيرة للبلاد على الرغم من انخفاض الإنتاج المحلي، مما ساهم في تحسن الحساب الجاري العام الماضي مما ساعد تونس على تجميع أكثر من مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، وفقاً لخبراء اقتصاديين في بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه.

وفي الوقت نفسه، تصدر تونس حوالي 90% من زيت الزيتون بكميات كبيرة، مما يقلل الأرباح. ولا يزال الحساب الجاري في طريقه إلى تسجيل عجز سنوي يبلغ حوالي 2 مليار دولار في السنوات المقبلة، مع احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي الآن فقط لتغطية 109 أيام من الواردات.

ولدى الحكومة سندات بقيمة 50 مليار دينار (321 مليون دولار) تستحق في أكتوبر وسندات أوروبية بقيمة مليار دولار تستحق في يناير المقبل.

وقالت تيليمر: “لقد شهد الاقتصاد التونسي صعوبات خلال العام الماضي”. لكنه حذر من أن "الاحتياطيات ستنخفض على الأرجح تدريجيا على المدى المتوسط دون أي تعديلات جوهرية على السياسة".