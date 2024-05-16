اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
دبابات إسرائيلية عند رفح (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند رفح (رويترز)
اقتصاد إسرائيل

إسرائيل تقول في تقدير أولي: الاقتصاد ينمو 14.1% بالربع الأول

بعد انكماش حاد أواخر عام 2023

القدس – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجل الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشا قويا في الربع الأول من عام 2024 بعد انكماش حاد أواخر عام 2023 في أعقاب اندلاع الحرب في غزة مع حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في تقدير أولي اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما 14.1% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو ما يقل قليلا عن توقعات رويترز البالغة 15.3%.

وجاء النمو مدفوعا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي وعودة الاستثمارات خاصة في قطاع التطوير العقاري السكني.

شركات في أميركا الشمالية تعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف شركات اقتصاد أميركا شركات في أميركا الشمالية تعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى انكماش بنسبة 21.7% من تقدير سابق عند 21%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق رحيل الشركات الاجنبية من السوق الروسية يفتح الباب أمام مصنعي السيارات الصينية للتدفق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط