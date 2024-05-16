إسرائيل تقول في تقدير أولي: الاقتصاد ينمو 14.1% بالربع الأول
بعد انكماش حاد أواخر عام 2023
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سجل الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشا قويا في الربع الأول من عام 2024 بعد انكماش حاد أواخر عام 2023 في أعقاب اندلاع الحرب في غزة مع حركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في تقدير أولي اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي نما 14.1% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو ما يقل قليلا عن توقعات رويترز البالغة 15.3%.
وجاء النمو مدفوعا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي وعودة الاستثمارات خاصة في قطاع التطوير العقاري السكني.
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى انكماش بنسبة 21.7% من تقدير سابق عند 21%.
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