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من مدينة طوكيو - اقتصاد اليابان - (آيستوك)
من مدينة طوكيو - (آيستوك)
اقتصاد اليابان

اقتصاد اليابان ينكمش 2% في الربع الأول ويعقّد خطط "المركزي"

في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة

طوكيو – رويترز
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انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، مما يشكل تحديا جديدا لصانعي السياسات في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيدا عن مستوياتها القريبة من الصفر.

وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد انكمش 2.0% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار على أساس سنوي عن الربع السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 % التي توقعها الخبراء في استطلاع لرويترز.

كما أظهرت البيانات انكماشا فصليا بواقع 0.5% مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4%.

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وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7% وهو ما يزيد عن الانخفاض المتوقع عند 0.2%. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.

وتسبب الطلب الخارجي، والذي يعني الصادرات ناقص الواردات، في انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.

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