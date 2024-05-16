بوتين: 90% من جميع المدفوعات بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 90% من جميع المدفوعات بين روسيا وبكين تتم بالروبل واليوان، مؤكداً أن القرار المشترك للتحول إلى العملات الوطنية في المدفوعات الثنائية جاء في الوقت المناسب وأعطى زخماً لتوسيع التدفقات التجارية.

وقال بوتين، اليوم الخميس، في محادثاته بصيغة موسعة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من عواقب الجائحة وعلى الرغم من بعض الإجراءات التي تهدف إلى تقييد تنميتنا، وبعض الإجراءات من جانب دول ثالثة، ينمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بوتيرة جيدة، وقد تم تكوين محفظة تضم 80 مشروعاً استثمارياً مشتركاً كبيراً في مختلف المجالات".

وأضاف بوتين أن هذا القرار أعطى زخما قويا لتوسيع التدفقات التجارية وجعل من الممكن ضمان التحول إلى العملات الوطنية في المدفوعات الثنائية.

وتابع: "اليوم، يتم 90% من جميع المدفوعات بالروبل واليوان. لقد تحدثنا بصيغة مصغرة عن المجالات التي سنواصل تطوير علاقاتنا فيها، وكل هذا يصب في مصلحة الاقتصادين الروسي والصيني، وأنا على قناعة بأن جميع الإجراءات المخطط لها سيتم تنفيذها". وشكر بوتين نظيره الصيني على الدعوة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح فرصة لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بصيغ مختلفة.

وتابع: "تم إعداد عدد من الوثائق الجديدة لهذه الزيارة، لا سيما البيان المشترك لرئيسي الدولتين، الذي يغطي الجوانب الرئيسية لتعاوننا، وعدد من الاتفاقيات بين الإدارات والشركات، وتنص جميع هذه الوثائق على خطوات محددة تهدف إلى مواصلة تعميق التعاون العملي الثنائي".

وأكد بوتين أن روسيا والصين تجمعهما أهداف مشتركة للتنمية الوطنية وضمان الازدهار المشترك على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمنفعة المتبادلة.