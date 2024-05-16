تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية في أحدث أسبوع

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تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار عشرة آلاف لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 222 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وقلل ذلك التراجع من قفزة سجلها العدد الأسبوع السابق له رفعت الطلبات لأعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر.

ورغم احتفاظ سوق العمل بقوتها، فإنها تعود للتوازن بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 لتهدئة الطلب في الاقتصاد بشكل عام.

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول، أول من أمس أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى... على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي... أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".

وتابع :"سنحتاج مزيدا من الوقت للتأكد من تراجع التضخم".