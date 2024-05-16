"كابيتال إيكونوميكس": التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام

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قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية إن التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن التضخم المسجل في المملكة في أبريل/نيسان والبالغ 1.6% على أساس سنوي جاء أعلى بقليل من توقعاتها ومتوسط توقعات "رفينيتيف" البالغ 1.5%. وأضافت أنه على أساس سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية، تكون الأسعار ارتفعت مقارنة بالشهر السابق 4%، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقالت إن البيانات تظهر أن تضخم الأغذية والمشروبات انخفض من 0.9% على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 0.8% على أساس سنوي الشهر الماضي إذ تراجعت أسعار الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية.

في الوقت ذاته، قالت المؤسسة البحثية إن مقياسها للتضخم غير الغذائي ظل مستقرا عند 1.8% على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وأضافت أن أسعار الملابس والإسكان والمرافق والترفيه والثقافة تراجعت، لكن كان هناك تضخم في قطاعات النقل والاتصالات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة.

وأضافت أن القطاع الأخير كان مدفوعا بقفزة في أسعار المجوهرات إذ ارتفعت أسعار الذهب العالمية في ظل صعود الطلب من الصين ومشتريات البنوك المركزية العالمية.

وأظهرت آخر إحصائية رسمية استقرار معدل ارتفاع التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، مسجلاً 1.6%، مقارنة بالنسبة ذاتها في مارس/آذار الماضي.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع 1.6% بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.