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ديون

S&P: تعثر الشركات العالمية في سداد الديون عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020

رغم تراجع حجم الديون إلى 8.6 مليار دولار في أبريل الماضي

دبي - العربية.نت
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أشار تقرير حديث لوكالة"ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global Ratings" إلى ارتفاع معدل تخلف الشركات العالمية عن سداد الديون بأكثر من الضعف في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبق، ليصل إلى أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر عام 2020.

وأشارت إلى أن حجم الديون تراجع الشهر الماضي إلى النصف تقريبا ليبلغ 8.6 مليار دولار.

وأوضحت "S&P"أن شهر أبريل شهد 18 حالة تخلف عن السداد على مستوى العالم، 10 منها في الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار

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