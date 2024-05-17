المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية

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قال مصدر بوزارة التجارة المغربية، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط.

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وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004.

وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.