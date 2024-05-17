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ميناء تجاري بالدار البيضاء، المغرب (iStock)
ميناء تجاري بالدار البيضاء (iStock)
اقتصاد المغرب

المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية

وقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004

الرباط - رويترز
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قال مصدر بوزارة التجارة المغربية، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط.

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وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.

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ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004.

وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.

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