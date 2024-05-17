صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في قطر ليصل إلى معدلاته الطبيعية بعد كأس العالم

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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المدى القريب ليصل إلى معدلاته الطبيعية عقب استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأضاف "تبدو آفاق المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث يُتوقع للنمو المتوسط أن يرتفع إلى نحو 4.5% مدفوعا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال... ولا تزال قطر تبدي قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الضبابية العالمية والتوتر الجيوسياسي".

جدير بالذكر أن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي تَوقَّع أن تُوقِع بلاده المزيد من الاتفاقات الطويلة الأجل للإمداد بالغاز الطبيعي هذا العام، لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وقال الكعبي الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" العملاقة المملوكة للدولة إن الأخيرة ضمنت خلال العام الماضي بيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وتتوقع "توقيع المزيد (من الاتفاقات) هذا العام".

وأكد الوزير خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أنّ "الأمر يتعلق فقط بالاتفاق على الشروط والأحكام والأسعار... لكن أعتقد أن هناك طلبًا كبيرًا سواء كان من آسيا أو من أوروبا".