الأرجنتين ترفع أسعار مترو الأنفاق 360% ضمن خطوات تقشفية

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تعرض الركاب في بوينس آيرس الجمعة لزيادة مفاجئة بنسبة 360% في أسعار مترو الأنفاق، وهي واحدة من أكثر الزيادات دراماتيكية في الأسعار، وسط حملة تقشف قاسية ينفذها الرئيس الليبرالي خافيير ميلي في الأرجنتين.

بعد أسابيع من جلسات الاستماع، رفع أحد القضاة الخميس أمرًا كان يمنع مؤقتًا الزيادة المقررة في أسعار مترو الأنفاق. مهد ذلك الطريق لدخول التغيير حيز التنفيذ صباح الجمعة، حيث تدفق موظفو المكاتب في جميع أنحاء بوينس آيرس عبر البوابات الدوارة لأقدم نظام مترو أنفاق في أميركا الجنوبية.

تعد أسعار ركوب النقل العام قضية حساسة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، حيث تترسخ عدم المساواة بعمق، وأدى الغضب الناجم عن ارتفاع أسعار مترو الأنفاق إلى إثارة اضطرابات اجتماعية في السابق، مثل الاحتجاجات الحاشدة في تشيلي عام 2019، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

خلال الليل، تضاعف سعر الرحلة الواحدة في بوينس آيرس أكثر من ثلاثة أضعاف من 125 بيزو (14 سنتا) إلى 574 بيزو (64 سنتا)، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة المؤلمة في الأرجنتين.

اشتكى بعض الركاب من أنهم أصبحوا فجأة يدفعون ثلاثة أضعاف لشبكة الأنفاق التي هي في حالة تدهور.

قالت صوفيا أكوستا البالغة من العمر 35 عاماً: "من الواضح أن هذا يؤثر علي لأنه يعني اختفاء المزيد من الأموال من راتبي كل يوم، ولكن أسوأ ما في الأمر هو عدم وجود أي استثمار في الخدمة.. نستقل المترو في أوضاع مزرية وفي تكدس وتأخير والآن ندفع أكثر”.

يعمل ميلي على خفض الإنفاق العام على كل شيء بدءاً من الإعانات إلى الشركات الحكومية كجزء من تجربة السوق الحرة الجذرية التي تهدف إلى إعادة بناء مصداقية الأرجنتين لدى المستثمرين الأجانب وترويض التضخم المفرط.

لكن على الأقل في الأمد القريب، أدت إجراءات إلغاء القيود التنظيمية والتقشف إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ الآن 289% سنويا، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم ــ وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأرجنتينيين العاديين مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

إنها المرة الثالثة هذا العام التي تؤثر فيها الزيادات التضخمية على أسعار مترو الأنفاق – 80 بيزو فقط في ديسمبر/كانون أول الماضي – حيث خفض ميلي الدعم الفيدرالي لوسائل النقل العام، ما أجبر حكومات المدن على رفع التكاليف.

كما ارتفعت أسعار الحافلات والقطارات في مدينة بوينس آيرس المترامية الأطراف بشكل مطرد، ولكن ليس مرة واحدة كما هو الحال مع مترو الأنفاق.